Arsenal breekt bijna eigen transferrecord voor Havertz, Maddison naar Tottenham

Kai Havertz verruilt Chelsea definitief voor Arsenal. De Duitse middenvelder annex aanvaller komt voor zo'n 70 miljoen euro over en tekent in het Emirates Stadion een meerjarig contract. Tottenham Hotspur versterkte zich met James Maddison.

De transfersom kan door bonussen nog iets oplopen, maar Havertz is nu al een van de grootste inkomende transfers van Arsenal. Alleen voor Nicolas Pépé, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan OGC Nice, betaalde de club in 2019 meer (80 miljoen euro aan Lille OSC).

Afgaand op de transfersommen maakt Chelsea verlies op Havertz, die in 2020 voor 80 miljoen euro werd overgenomen van Bayer Leverkusen. Hoogtepunt van Havertz in zijn periode bij Chelsea was de Champions League-finale tegen Manchester City in 2021. Daarin maakte de Duitser het winnende doelpunt (0-1).

Ook dit seizoen was de 24-jarige Havertz een vaste waarde bij het kooplustige Chelsea, dat deze zomer aan een aardige schoonmaak bezig is. Eerder deze transferperiode vertrokken onder anderen Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy en N'Golo Kanté.

Havertz is voor Arsenal de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen, waarin de club uit Noord-Londen opnieuw wil meedoen om de landstitel. Afgelopen seizoen gingen 'The Gunners' lange tijd aan de leiding, maar kroonde Manchester City zich opnieuw tot landskampioen.

James Maddison blijft actief in de Premier League. Foto: Tottenham Hotspur

Maddison verkast naar Tottenham

Ook Arsenals stadgenoot Tottenham Hotspur deed woensdagavond zaken op de transfermarkt. De club nam de 26-jarige Maddison over van het gedegradeerde Leicester City, dat naar verluidt zo'n 46 miljoen euro ontvangt.

In Leicester had Maddison nog een contract tot de zomer van 2024, maar na de degradatie was vrij snel duidelijk dat hij ging vertrekken. De middenvelder speelde sinds 2018 bij Leicester en won met de club de FA Cup (2021) en de Engelse Super Cup (2022).