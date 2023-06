Na Jong Oranje ook titelverdediger Jong Duitsland roemloos uitgeschakeld op EK

Jong Duitsland is woensdag al in de groepsfase van het EK uitgeschakeld. De titelverdediger verloor met 2-0 van Jong Engeland en gaat net als Jong Oranje roemloos naar huis.

Na een gelijkspel tegen Israël (1-1) en een nederlaag tegen Tsjechië (2-1) hadden de Duitse talenten een overwinning tegen Engeland nodig om kans te houden op titelprolongatie. Maar daar was geen moment sprake van.

De Duitsers stonden binnen vier minuten al op een 1-0-achterstand door een doelpunt van spits Cameron Archer, die onder contract staat bij Aston Villa. Nog geen twintig minuten later maakte Liverpool-middenvelder Harvey Elliott op fraaie wijze de 2-0.

Jong Duitsland was niet bij machte de wedstrijd om te draaien en eindigde in een poule met Engeland, Israël en Tsjechië als vierde. Twee jaar geleden versperden de Duitse talenten in de halve finale Jong Oranje nog de weg naar de eindstrijd.

Jong Oranje is net als Jong Duitsland al klaar in Georgië en Roemenië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi wist in een poule met Jong Portugal, Jong België en Jong Georgië niet genoeg punten bij elkaar te spelen voor de knock-outfase.

Eindstand groep C Jong Engeland 3-9 (+6) Jong Israël 3-4 (-1) Jong Tsjechië 3-3 (-2) Jong Duitsland 3-1 (-3)

Ook A-elftal Duitsland presteert ondermaats

De vroege uitschakeling wordt niet licht opgenomen in Duitsland, waar ook het A-elftal al een tijd slecht presteert. Het team van bondscoach Hansi Flick strandde eind vorig jaar in de groepsfase van het WK, net als vier jaar eerder in Rusland.

Flick mocht na het mislukte WK aanblijven, maar staat onder druk. In de laatste interlandperiode kon hij die druk niet verlichten. De Duitsers wonnen niet in oefenwedstrijden tegen Oekraïne (3-3), Polen (1-0) en Colombia (0-2).