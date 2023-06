Nóg een schorsing voor Mourinho, ditmaal vanwege beledigen Serie A-arbiter

José Mourinho moet nog meer wedstrijden van AS Roma missen. De Italiaanse voetbalbond heeft de Portugese trainer woensdag een schorsing van twee wedstrijden opgelegd, omdat hij begin vorige maand scheidsrechter Daniele Chiffi beledigde.

Mourinho noemde Chiffi na de wedstrijd tegen Monza (1-1) de slechtste scheidsrechter die hij in zijn hele loopbaan was tegengekomen. "Hij is vreselijk, hij legt geen enkele menselijke connectie en hij heeft geen empathie", zei de zestigjarige Mourinho.

Door de schorsing mist Mourinho de eerste twee competitiewedstrijden. Ook in Europees verband moet hij de eerste wedstrijden overslaan. De flamboyante Portugees kreeg vorige week van de UEFA een schorsing van vier duels voor zijn gedrag rond de Europa League-finale.

Mourinho beledigde scheidsrechter Anthony Taylor in de verloren Europa League-finale tegen Sevilla toen hij hem op de parkeerplaats bij het stadion in Boedapest tegenkwam. Roma verloor de in 1-1 geëindigde finale na strafschoppen.