UEFA bepaalt locaties Europese finales en hakt knoop door over WK-kwalificatie

De UEFA heeft woensdag tijdens een vergadering in Nyon de speelsteden voor de twee komende Conference League-finales bepaald. Ook werd de kwalificatieprocedure van het WK 2026 vastgelegd.

De finale van de Conference League is volgend jaar in de Griekse hoofdstad Athene. Het jaar erop vindt de eindstrijd van het derde Europese clubtoernooi plaats in het Poolse Wroclaw.

Daarnaast wees de UEFA de finale van Champions League voor vrouwen in 2025 toe aan de Portugese hoofdstad Lissabon. Het was al bekend dat de eindstrijd van het kampioenenbal volgend jaar in Bilbao wordt afgewerkt.

De UEFA nam ook een beslissing over de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Aan dat toernooi mogen zestien Europese landen meedoen. Alle Europese landen worden voor de kwalificatiereeks onderverdeeld in twaalf groepen, die uit vier of vijf teams zullen bestaan.

De twaalf groepswinnaars grijpen een direct ticket voor het eindtoernooi, dat volgend jaar plaatsvindt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De nummers twee van de poules kunnen zich via play-offs plaatsen. Ook vier groepswinnaars van de Nations League die zich niet via de reguliere kwalificatie weten te plaatsen, doen mee aan deze play-offs.