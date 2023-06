Ook Chelsea-keeper Mendy kiest voor oliedollars en vertrekt naar Saoedi-Arabië

Ook Édouard Mendy vertrekt naar de Saoedische competitie. De 31-jarige doelman verlaat Chelsea en tekent een contract voor drie seizoenen bij Al Ahli.

Al Ahli betaalt naar verluidt zo'n 19 miljoen euro voor Mendy, die afgelopen seizoen zijn basisplek kwijtraakte bij Chelsea. De Senegalese doelman stond drie seizoenen onder contract op Stamford Bridge. In 2020 kwam hij voor 24 miljoen euro over van Stade Rennais.

Vooral in zijn eerste seizoen vierde Mendy successen in Londen. Hij had een belangrijk aandeel in de Champions League-zege in 2021. Mendy werd dat seizoen door de UEFA zelfs tot beste doelman van het toernooi en door de FIFA zelfs tot beste doelman van het jaar.