Bayern München beëindigt fel bekritiseerde sponsordeal met Qatar Airways

Bayern München heeft de samenwerking met sponsor Qatar Airways woensdag beëindigd. De Qatarese vliegmaatschappij, die regelmatig onder vuur ligt wegens mensenrechtenschendingen, was sinds 2018 een van de grote geldschieters van de Duitse landskampioen.

De fans van Bayern waren al langere tijd ontevreden over de samenwerking met de vliegmaatschappij, die in handen is van de Qatarese overheid. Ze uitten meermaals kritiek op de schending van mensenrechten in de oliestaat.