Ajax en Feyenoord treffen elkaar komend seizoen al in zesde speelronde

Ajax en Feyenoord treffen elkaar in het nieuwe Eredivisie-seizoen al in de zesde speelronde, op zondag 24 september. Dat blijkt uit het volledige competitieschema dat woensdag is bekendgemaakt.

De confrontatie tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA is de eerste topper van het seizoen. Het tweede duel tussen clubs uit de traditionele top drie is PSV-Ajax op 29 oktober, in de tiende speelronde. Op 3 december volgt Feyenoord-PSV.

Vorig seizoen was PSV-Feyenoord op de zevende speeldag de eerste topper van het seizoen. De wedstrijd in het Philips Stadion eindigde in 4-3. Het was tot de laatste speelronde de enige nederlaag van landskampioen Feyenoord.

Dinsdag werd het programma van de eerste Eredivisie-speelronde al gepresenteerd. Daarin speelt Feyenoord thuis tegen Fortuna Sittard, krijgt Ajax bezoek van Heracles Almelo en wacht PSV tegen FC Utrecht eveneens een thuiswedstrijd.

Toppers in het seizoen 2023/2024 Zondag 24 september: Ajax-Feyenoord (speelronde 6)

Ajax-Feyenoord (speelronde 6) Zondag 29 oktober: PSV-Ajax (speelronde 10)

PSV-Ajax (speelronde 10) Zondag 3 december: Feyenoord-PSV (speelronde 14)

Feyenoord-PSV (speelronde 14) Zaterdag 3 februari: Ajax-PSV (speelronde 20)

Ajax-PSV (speelronde 20) 1, 2 of 3 maart: PSV-Feyenoord (speelronde 24)

PSV-Feyenoord (speelronde 24) 5, 6 of 7 april: Feyenoord-Ajax (speelronde 29)

'De puzzel wordt steeds moeilijker'

Jan Bluyssen, de manager competitiezaken betaald voetbal van de KNVB, zegt dat het door alle wensen en verzoeken steeds lastiger wordt om een schema te maken. "Als we voor het seizoen 2024/2025 dezelfde obstakels en belemmeringen moeten verwerken als voor dit seizoen, gaat het niet lukken om een competitieprogramma te maken", waarschuwt hij.

"De puzzel wordt steeds moeilijker. Met heel veel passen en meten is het dit jaar gelukt. We danken iedereen die op cruciale momenten zijn flexibiliteit toonde, waardoor er nu toch weer een mooi programma voor ons ligt."