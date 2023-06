'Koningin' Marta doet voor zesde keer mee aan WK met Brazilië

De Braziliaanse voetbalster Marta zal voor de zesde keer meedoen aan het WK. De zesvoudig wereldvoetbalster van het jaar is dinsdag door bondscoach Pia Sundhage opgenomen in de selectie van de 'Seleção'.

De 37-jarige Marta speelde in 2003 haar eerste WK. Daarna was de aanvaller van het Amerikaanse Orlando Pride er ook bij in 2007, 2011, 2015 en 2019. Op dat laatste toernooi brak ze met haar zeventiende WK-goal het record van de Duitser Miroslav Klose.

Sundhage kan niet garanderen dat Marta vanaf het eerste fluitsignaal in actie zal komen. "Marta is de koningin, ze is een icoon. Alleen al bij haar in de buurt zijn is besmettelijk", zei Sundhage. "Of ze in de basis zal staan weet ik nog niet. Ze zal de rol spelen die ik haar geef en ik ben ervan overtuigd dat ze het goed zal doen."

Marta werd in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2018 uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. De Braziliaanse speelde tot nu toe 174 interlands en scoorde daarin 115 keer.

Met haar land was Marta in 2007 verliezend finalist op het WK. Bij het vorige WK in 2019 strandde Brazilië in de achtste finales tegen gastland Frankrijk (2-1 na verlenging). Daar speelde haar landgenote Formiga haar zevende WK, waarmee ze recordhouder is.

De Braziliaanse voetbalsters beginnen deze week met een trainingskamp. Ze spelen nog een oefeninterland tegen Chili voordat ze naar Australië afreizen voor het WK, dat op 20 juli begint. Frankrijk, Jamaica en Panama zijn de tegenstanders in de groepsfase.

