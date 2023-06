Jong België woedend op arbitrage na uitschakeling op EK: 'We zijn bestolen'

De spelers en technische staf van Jong België zijn woedend op de arbitrage na de uitschakeling op het EK onder 21. Onze zuiderburen strandden dinsdag in de groep van Jong Oranje door een discutabele penalty.

Drie minuten voor tijd ging het mis voor Jong België in de laatste groepswedstrijd tegen Jong Portugal. De Franse scheidsrechter Willy Delajod gaf de Portugezen een penalty na een lichte elleboog van verdediger Zeno Debast.

Tiago Dantas benutte de strafschop en bezorgde Portugal een 2-1-overwinning. Dankzij de zege plaatste de verliezend finalist van het vorige EK zich voor de kwartfinales. België was uitgeschakeld, maar had bij een gelijkspel wel de laatste acht bereikt.

Na het laatste fluitsignaal stormden de Belgische spelers op de scheidsrechter af om verhaal te halen over de discutabele penalty. "Je moet toch serieus wat verbeelding hebben om daar een penalty in te zien", foeterde bondscoach bondscoach Jacky Mathijssen.

"De enige uitleg die ik kan vinden voor deze situatie is dat de arbitrage zonder VAR niet meer werkt. Een scheidsrechter moet de baas zijn. En dat hebben we vandaag gezien: hij deed wat hij wilde."

Teleurstelling bij Jong België-aanvaller Michel-Ange Balikwisha. Foto: ANP

'Gedachte moet vooraan in je fluit zitten als je zoiets geeft'

Mathijssen gaf wel toe dat Debast de arbiter een klein beetje aanleiding gaf om voor een overtreding te fluiten. "Maar de gedachte om te fluiten moet toch al vooraan in je fluit zitten als je zoiets geeft", zei hij over de penalty.

Jong België eindigde met twee punten uit drie wedstrijden als laatste in groep A. Ook Jong Oranje strandde in de poulefase. De ploeg van de vertrekkende bondscoach Erwin van de Looi had niet genoeg aan een 1-1-gelijkspel tegen gastland Georgië.

Ondanks de laatste plaats in de groep was Mathijssen wel tevreden over zijn ploeg. "Als een van de vier ploegen het verdiende om door te gaan in onze groep, dan waren wij het. Dat is mijn evaluatie."