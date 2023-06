Van de Looi na uitschakeling Jong Oranje: 'Gemiste kansen zijn het verhaal'

Bondscoach Erwin van de Looi wijt de uitschakeling van Jong Oranje op het EK aan de gemiste kansen van zijn ploeg. Tegen Georgië kwam zijn elftal dinsdag niet verder dan een teleurstellend 1-1-gelijkspel.

"Dit is een teleurstelling. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team", reageerde Van de Looi na afloop van het duel bij de NOS. Jong Oranje had tegen het gastland een veldoverwicht, maar verzuimde de kansen te benutten. Daardoor eindigde Nederland met drie punten uit drie wedstrijden als derde achter gastland Georgië en Portugal.

Jong Oranje schoot zestien keer op het doel van Georgië en raakte onder meer twee keer de paal. "We hebben zoveel kansen gehad om de wedstrijd te winnen", vervolgde een zuchtende Van de Looi. "Zij hebben één keer op doel geschoten, maar zo werkt voetbal."

Van de Looi verwijt zichzelf en zijn spelers niets. "De jongens hebben gevochten tot het laatst en er alles aan gedaan. De tegenstander ging steeds verder terug en dan wordt het lastig om erdoorheen te komen."

In de slotfase probeerde de bondscoach met het inbrengen van Million Manhoef en Ian Maatsen nog iets te forceren. "We hebben extra buitenspelers gebracht en mensen in de zestien. Als je kijkt hoe we beginnen in de eerste helft... Wat moet je nog meer doen dan zoveel kansen creëren tegen deze tegenstander?"

Geheel tegen de verhoudingen in kwam Georgië op slag van rust op voorsprong. De Jong Oranje-defensie zag er zwak uit. Volgens Van de Looi betaalde zijn ploeg een hoge prijs voor het moment van onoplettendheid. "We hebben niet alles goed gedaan, maar we kregen tegen Portugal en vandaag een goal tegen uit het niets. In de andere zestien hebben we te veel kansen gemist. Dat is het verhaal."

Bart Verbruggen druipt af na de uitschakeling in de groepsfase. Foto: Getty Images

Van de Looi zwaait af met recordreeks

Of het Jong Oranje aan kwaliteit ontbeert? "Dat is een flauwe opmerking zo kort na deze wedstrijd. Georgië heeft ook niet verloren van Portugal en België in deze poule. Ik denk dat het een sterke ploeg is. Als we die goal maken, maken we het onszelf een stuk makkelijker."

Van de Looi zegt met een positief gevoel terug te kijken op zijn periode als bondscoach van Jong Oranje. Ondanks de uitschakeling neemt hij met een bijzondere statistiek afscheid. Sinds 7 september 2021 bleef hij met Jong Oranje een recordreeks van achttien duels ongeslagen.