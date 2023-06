Jong Oranje na bloedstollende ontknoping uitgeschakeld in groepsfase EK

Jong Oranje is dinsdag in de groepsfase van het EK uitgeschakeld. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi had na een bloedstollende ontknoping in Tbilisi niet voldoende aan een 1-1-gelijkspel tegen gastland Georgië.

Jong Oranje kwam enkele minuten voor rust tegen de verhoudingen in op achterstand door een doelpunt van Zuriko Davitashvili. Nog voor de pauze zorgde Kenneth Taylor, die eerder al twee keer de paal had geraakt, voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel eindigt Jong Oranje met drie punten uit drie wedstrijden als derde in groep A. Nederland heeft een punt minder dan Portugal, dat in de andere groepswedstrijd met 2-1 van België won.

Georgië gaat met vijf punten als groepswinnaar door en België eindigt met twee punten als laatste. Bij een zege op Georgië had Jong Oranje zich wel geplaatst voor de kwartfinales.

Voor Van de Looi was de wedstrijd tegen Georgië zijn laatste als bondscoach van Jong Oranje. Hij kondigde in februari al zijn vertrek aan en wordt opgevolgd door Michael Reiziger.

Eindstand groep A Jong Georgië 3-5 (+2) Jong Portugal 3-4 (-1) Jong Oranje 3-3 (+0) Jong België 3-2 (-1)

Wedstrijd onderbroken door loslopende hond

Jong Oranje begon sterk aan het duel in de volgepakte Boris Paichadze Dinamo Arena. Binnen tien minuten raakte Taylor tweemaal de paal. De middenvelder van Ajax kopte in de vierde minuut op de linkerpaal en deed dat twee minuten later opnieuw.

In de twaalfde minuut werd de wedstrijd onderbroken door een opmerkelijk incident. Een hond was het veld op gerend en de beveiliging had de nodige moeite om het dier te vangen.

Even later zag Jong Oranje Brian Brobbey uitvallen met een blessure. Zonder Brobbey bleef Nederland op een doelpunt jagen, maar onder anderen Ryan Gravenberch en Crysencio Summerville hadden hun vizier niet op scherp staan.

De wedstrijd lag in de eerste helft even stil door een loslopende hond. Foto: Getty Images

Taylor zorgt overtuigend voor gelijkmaker

Waar Jong Oranje de nodige kansen liet liggen, was het bij de eerste grote kans voor Georgië meteen raak. Davitashvili sneed als een warm mes door de Nederlandse verdediging heen en schoof de bal in de linkerhoek.

Jong Oranje raakte niet van slag door het tegendoelpunt, want nog voor rust zorgde Taylor voor de gelijkmaker. De middenvelder schoot overtuigend raak nadat de bal uit een corner voor zijn voeten was beland.

In de tweede helft bleef Nederland het spel maken, maar tot veel kansen leidde dat niet. Een kwartier voor tijd greep Van de Looi daarom in en bracht hij Thijs Dallinga in het veld.