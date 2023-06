Voetballers in Italië mogen niet meer met 'antisemitisch' rugnummer 88 spelen

Delen via E-mail

Voetballers in Italië mogen voortaan niet meer met rugnummer 88 spelen. De regering en de voetbalbond hebben dat dinsdag besloten om antisemitisme in stadions tegen te gaan.

Het getal 88 is een verwijzing naar de nazistische kreet 'Heil Hitler', aangezien de H de achtste letter van het alfabet is.

In maart droeg een Lazio-supporter tijdens de wedstrijd tegen rivaal AS Roma een shirt met de naam 'Hitlerson' en het rugnummer 88. De Duitser is, samen met twee andere supporters, nooit meer welkom bij wedstrijden van Lazio.