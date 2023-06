Dave Vos verlengt contract als Jong Ajax-trainer: 'Heeft bewezen geschikt te zijn'

Dave Vos heeft zijn aflopende contract als hoofdtrainer van Jong Ajax met twee jaar verlengd. Dat maakten de Amsterdammers dinsdag bekend.

Vos staat sinds februari aan het roer bij Jong Ajax, nadat John Heitinga van de beloftenploeg werd overgeheveld naar de hoofdmacht van Ajax. Daarvoor was de veertigjarige Amstelvener al tussen 2011 en 2021 in verschillende functies actief voor de Amsterdammers.

In die periode gaf Vos onder meer leiding aan Ajax onder 17 en Ajax onder 18. In het seizoen 2020/2021 werd hij assistent van coach Mitchell van der Gaag bij Jong Ajax.

In november 2021 verliet Vos Ajax voor een avontuur in Schotland. Bij topclub Rangers FC werd hij de rechterhand van Giovanni van Bronckhorst. Eind vorig jaar volgde ontslag, waarna hij in februari als hoofdtrainer van Jong Ajax terugkeerde in Amsterdam.