AZ overweegt gesprek met onafhankelijke partij en KNVB over 'vriendjespolitiek'

AZ overweegt samen met een "onafhankelijke partij" in gesprek te gaan met de KNVB om de onderlinge meningsverschillen op te lossen. Dat zei algemeen directeur Robert Eenhoorn van de Alkmaarse club dinsdag.

"We gaan hierover in beraad", liet de 55-jarige Eenhoorn weten na de vergadering betaald voetbal in Zeist.

AZ stuurde eerder een brief naar de KNVB, waarin het de leiding van de bond beschuldigt van 'vriendjespolitiek'. De Alkmaarders hebben het gevoel dat Ajax, Feyenoord en PSV een voorkeurspositie hebben. AZ wil dat de KNVB een onafhankelijk (feiten)onderzoek naar het handelen van diverse KNVB-functionarissen laat uitvoeren.

"We hebben alle punten besproken", vertelde Eenhoorn. "Mogelijk is het wenselijk dat nu te doen met een onafhankelijke partij erbij. Helemaal zeker weten we dat nog niet. Wij waren hier met twee directieleden, dus nu gaan we het voorstel aan onze achterban voorleggen."

AZ-directeur Robert Eenhoorn na de vergadering betaald voetbal in Zeist. Foto: Pro Shots

'Het lijkt ons dat KNVB voor belangen van iedereen opkomt'

Er zijn geen problemen met de andere topclubs, benadrukte Eenhoorn. "Wij begrijpen dat iedereen voor zijn eigen belangen opkomt. Dat is niet meer dan logisch. Maar het lijkt ons ook dat een partij als de KNVB, die daarboven staat, voor de belangen van iedereen opkomt."

In de brief beklaagde AZ zich ook (opnieuw) over de afwikkeling van het vroegtijdig beëindigde coronaseizoen 2019/2020. Ajax ontving toen een ticket voor de Champions League, terwijl AZ het moest doen met een plaats in de voorronde van het miljoenenbal. De twee clubs eindigden met evenveel punten, maar Ajax had destijds een beter doelsaldo.