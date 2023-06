KNVB versoepelt regels: voorwerp op het veld leidt niet altijd meer tot staking

Delen via E-mail

De KNVB heeft de regels rond het staken van wedstrijden in het betaalde voetbal dinsdag versoepeld. Met ingang van het nieuwe seizoen geldt een incident waarbij met voorwerpen wordt gegooid niet altijd meer als een stap richting een definitieve staking.

Tot nu toe was het zo dat een wedstrijd werd gestaakt als er twee keer iets op het veld werd gegooid. In het nieuwe seizoen telt een incident niet mee als de dader direct wordt gepakt en daarna uit het stadion wordt gezet.

De KNVB verandert de in april ingevoerde regels omdat supporters er in sommige gevallen misbruik van maakten. Zo waren fans van FC Groningen er halverwege mei in de thuiswedstrijd tegen Ajax op uit om het duel te laten staken.