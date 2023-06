PSV troeft Feyenoord af en heeft met Pepi eerste grote zomeraanwinst binnen

Pepi gaat in het Philips Stadion een contract tot medio 2028 tekenen. Bij de onderhandelingen zou Augsburg, de nummer vijftien van het afgelopen Bundesliga-seizoen, een doorverkooppercentage hebben bedongen. Alleen de medische keuring staat een overgang nog in de weg.

Met het vertrek van Pepi neemt Augsburg genoegen met een verlies. In januari 2022 braken de Duitsers nog het clubrecord door de Amerikaan voor 16 miljoen euro over te nemen van FC Dallas.

In de afgelopen interlandperiode trok Pepi zijn sterke vorm van het voorbije seizoen door. Met vier doelpunten in vier duels had hij een belangrijk aandeel in de Concacaf Nations League-winst van de Verenigde Staten.