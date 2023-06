Jonker wil zijn gelijk niet halen na zege Oranjevrouwen op jongens

Andries Jonker wil zijn gelijk niet halen na de zege van de Oranjevrouwen in de oefenwedstrijd tegen de jongens van De Volewijckers. Uit angst voor reputatieschade bij een nederlaag sloot de KNVB zondag de deuren in Zeist. Nederland won met 2-1 van de JO18-1 van de amateurclub.

"Achteraf is het makkelijk om je gelijk te halen, dat wil ik niet", zei Jonker dinsdag in het spelershotel in het Limburgse Horst. Daar brengt Oranje de tweede voorbereidingsweek richting het WK in Australië en Nieuw-Zeeland door.

Jonker lastte het oefenduel met de jongens in omdat hij zijn ploeg richting het WK negentig minuten lang wilde testen op verdedigen. De bondscoach wilde daar journalisten bij toelaten, maar dat plan stuitte op verzet bij de directie van de KNVB. Daarop werd het duel achter gesloten deuren gespeeld.

De KNVB had metershoge doeken laten ophangen en beveiligers ingeschakeld om pottenkijkers te weren. Achter de poorten ontspon zich volgens Jonker een "fanatieke en gelijkwaardige" wedstrijd, die Nederland dankzij goals van Esmee Brugts en Daniëlle van de Donk "licht gelukkig" met 2-1 won. Bij rust was het nog 0-0.

Jonker keek niet gek op van de uitslag. "De vrouwen zijn inmiddels in staat om gelijkwaardig aan dit soort jongens te zijn. Dat is de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Deze jongens kunnen aardig voetballen. Ze trainen drie keer in de week, er loopt er geen één tussen die niet wil of kan." De JO18-1 van De Volewijckers kwam afgelopen seizoen uit in de Vijfde Divisie, het vijfde niveau van Nederland in die leeftijdscategorie.

De KNVB verspreidde alleen een teamfoto, de uitslag en het scoreverloop van de wedstrijd. Foto: KNVB

'Kostte bloed, zweet en tranen'

Voor Jonker was de opzet van de wedstrijd grotendeels geslaagd. "We moesten echt verdedigen zoals we wilden, onder grote vermoeidheid", zei hij. "Met name in de laatste tien minuten van beide helften, want ik heb in de rust iedereen gewisseld, werden we moe. Het kostte een extra inspanning. Ze hebben heel diep moeten gaan."

Toch hoefde Nederland niet de hele wedstrijd te verdedigen, wat Jonker op voorhand wel had verwacht. "We speelden bij vlagen heel erg goed, waardoor de jongens er geen grip op kregen. We creëerden kansen. Ik was content met onze prestatie." Jill Roord, Dominique Janssen en Stefanie van der Gragt maakten geen minuten in de wedstrijd tegen de jongens.

De wedstrijd was goed om de conditie bij de internationals op te krikken, zei Jonker. Dat is al maandenlang een speerpunt van de bondscoach. Na de WK-kwalificatie in september riep hij de speelsters op fitter te worden, omdat ze anders niet meekunnen in zijn beoogde 5-3-2-systeem.

"We hebben het tegen de jongens twee keer 35 minuten volgehouden. Daarna was het de tanden op elkaar zetten, doorzetten en bloed, zweet en tranen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we het met meer gemak kunnen volhouden. We weten waar we zitten. Dat is niet erg, we hebben nog weken nodig om het erbij te krijgen." Het WK begint voor Nederland op 23 juli.