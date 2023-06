Avontuur Beugelsdijk bij Helmond Sport na slechts dertien wedstrijden voorbij

Delen via E-mail

Het verrassende avontuur van Tom Beugelsdijk bij Helmond Sport is dinsdag al na een jaar ten einde gekomen. Het tot medio 2025 lopende contract van de cultvoetballer is ontbonden.

De 32-jarige Beugelsdijk werd vorig jaar zomer vol goede moed gepresenteerd bij het ambitieuze Helmond Sport, dat op korte termijn wilde promoveren naar de Eredivisie. Maar het verblijf van de Haagse verdediger in Noord-Brabant werd geen succes.

Beugelsdijk speelde slechts dertien wedstrijden voor Helmond Sport, waarvan de laatste in december. In de laatste maanden van het seizoen zat hij al regelmatig niet meer bij de selectie.

Helmond Sport laat in een korte verklaring weten dat het contract van Beugelsdijk is beëindigd. Het is nog niet bekend waar de ervaren verdediger zijn loopbaan voortzet.