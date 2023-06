Grillitsch keert na mislukt seizoen met Ajax terug bij Hoffenheim

Florian Grillitsch verruilt Ajax definitief voor Hoffenheim. De middenvelder vertrekt transfervrij uit Amsterdam, waar hij zich in een tegenvallend seizoen niet kon onderscheiden.

In zijn eerste periode bij Hoffenheim was Grillitsch goed voor acht treffers en elf assists. Ook zijn passes vielen op. Vooral die laatste kwaliteit was voor Alfred Schreuder, die in het verleden assistent en hoofdtrainer bij Hoffenheim was, reden om hem naar Ajax te halen.