Slagvaardig RKC strikt Israëlische rechtsback met Champions League-ervaring

RKC Waalwijk heeft dinsdag voor de derde keer in twee dagen een speler gepresenteerd. De Brabanders nemen de Israëlische rechtsback Raz Meir over van kampioen Maccabi Haifa.

Meir was afgelopen seizoen geen vaste waarde bij Maccabi Haifa. Wel deed hij mee in onder meer twee Champions League-wedstrijden, al zal hij daar geen al te goede herinneringen aan hebben; er werd dik verloren van Paris Saint-Germain (7-2) en Benfica (1-6).

"Met de komst van Raz hebben we voor het begin van de voorbereiding alle posities achterin dubbel bezet", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC.

Meir kwam in de afgelopen jaren ook uit in de Europa League-voorronde en Conference League. "Raz heeft de afgelopen jaren nationale en internationale ervaring opgedaan. We zijn blij dat hij uiteindelijk voor RKC heeft gekozen."