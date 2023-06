Go Ahead strikt Zweeds international, speler met CL-ervaring voor RKC Waalwijk

Go Ahead Eagles heeft dinsdag een nieuwe spits aangetrokken. Eenmalig Zweeds international Victor Edvardsen komt over van Djurgardens IF uit zijn vaderland. RKC Waalwijk verwelkomt Raz Meir, een Israëlische rechtsback met Champions League-ervaring.

De nieuwe Go Ahead-spits Edvardsen kwam in het afgelopen anderhalf jaar uit voor Djurgardens. Hij kwam in zestig wedstrijden tot zestien goals namens de meervoudig landskampioen.

"In 2018 speelde ik nog op het vierde niveau van Zweden. Vervolgens heb ik stapje voor stapje de weg omhoog mogen bewandelen", zegt de 27-jarige Edvardsen. "Je kunt wel zeggen dat ik een laatbloeier ben."

Zijn ontwikkeling leidde begin dit jaar tot zijn debuut in het shirt van Zweden. Edvardsen deed mee in een vriendschappelijk duel met IJsland. Tot nu toe bleef het bij die ene interland.

Met Isac Lidberg heeft Go Ahead al een Zweedse spits in de selectie. Bovendien treft Edvardsen met de Noorse buitenspeler Oliver Edvardsen een naamgenoot in Deventer, waar hij een driejarig contract heeft getekend.

RKC haalt ervaren Israëliër

RKC-nieuweling Meir tekent in Waalwijk voor een jaar, met een optie op nog een seizoen. De 26-jarige vleugelverdediger ligt nog een jaar vast bij de club waarvoor hij - op twee verhuurperiodes na - jaren speelde.

Meir was afgelopen seizoen geen vaste waarde bij Maccabi Haifa. Wel deed hij mee in onder meer twee Champions League-wedstrijden, al zal hij daar geen al te goede herinneringen aan hebben; er werd dik verloren van Paris Saint-Germain (7-2) en Benfica (1-6).

Maandag verwelkomde RKC al aanvallers Denilho Cleonise van FC Twente en Richonell Margaret van TOP Oss. Eerder werden keeper Jeroen Houwen (Vitesse) en linksback Aaron Meijers (Sparta Rotterdam) vastgelegd.

RKC hoopt onder de nieuwe trainer Henk Fraser het goede vorige seizoen een vervolg te geven. De Waalwijkers eindigden als negende. Fraser is de opvolger van Joseph Oosting, die de overstap naar FC Twente maakt.