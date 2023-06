Dick Schreuder vertrekt verrassend bij PEC Zwolle op dag van eerste training

PEC Zwolle gaat zonder trainer Dick Schreuder de Eredivisie in. De coach verlaat de 'Blauwingers' voor een buitenlands avontuur, zo meldt PEC exact op de dag van de eerste training in de aanloop naar het nieuwe seizoen.

Schreuder had bij PEC nog een contract voor twee seizoenen, maar toch gaan beide partijen uit elkaar. Het is nog onbekend bij welke club Schreuder aan de slag gaat. Volgens verschillende media gaat het om een club die uitkomt op het tweede niveau van Spanje.

"Ik heb veel clubs afgezegd, omdat ik niet wilde stoppen met waar we hier mee bezig waren", reageert Schreuder. "Voor de kans die me nu is aangeboden wil ik echter gaan. Een goed moment om te vertrekken is er nooit, maar ik wil mijn opvolger ook de kans geven vanaf de voorbereiding aan de slag te gaan."