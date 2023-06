FC Utrecht verrast en haalt toptalent Zidane Iqbal van Manchester United

Delen via E-mail

FC Utrecht heeft zich maandag versterkt met het Iraakse toptalent Zidane Iqbal. De aanvallende middenvelder komt over van Manchester United en tekende voor vier jaar in de Domstad.

De twintigjarige Iqbal speelde vanaf 2012 in de jeugd van United. Hij kwam tot één duel in de hoofdmacht van de Engelse topclub. Naar verluidt betaalt FC Utrecht 1 miljoen euro. Daarnaast zou United een doorverkoopclausule van 40 procent hebben bedongen.

Iqbal debuteerde in 2022 voor Irak. De nationale ploeg stond op dat moment onder leiding van Zeljko Petrovic, voormalig assistent-trainer van FC Utrecht. Afgelopen seizoen maakte Iqbal deel uit van de United-selectie van Erik ten Hag, die eerder trainer en speler was van de Domstedelingen.

"Zidane is een zeer creatieve middenvelder met een heel goed spelinzicht", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht. "Hij kan ballen onderscheppen, gebruikt zijn lichaam goed in duels en is intelligent. Daarnaast kan hij aan het begin van een aanval staan, dankzij zijn goede korte en lange pass."