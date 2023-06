Slot opnieuw trainer van het jaar in Eredivisie na veroveren titel met Feyenoord

Arne Slot heeft maandag de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie van afgelopen seizoen. De 44-jarige succescoach van Feyenoord won de award voor het tweede jaar op rij na het veroveren van de landstitel.

Voor Slot is het tweede keer dat hij de Rinus Michels Award wint. Hij is de tweede trainer die de prijs voor de tweede keer op rij in de wacht sleept. Voormalig Ajax-coach Erik ten Hag ontving de prijs in 2019 en 2021. In 2020 werd de award niet uitgereikt vanwege corona.