Jong Oranje staat voor cruciaal duel met Georgië: 'Wij zijn in principe beter'

Jong Oranje leeft vol vertrouwen toe naar het laatste duel in de groepsfase van het EK in Georgië en Roemenië. Quilindschy Hartman noemt Nederland "in principe beter", terwijl bondscoach Erwin van de Looi vindt dat zijn ploeg voor onderschatting moet waken.

"Of we nou hier in Tbilisi spelen in de zon of op de noordpool, het maakt allemaal niet uit. We moeten altijd van ze winnen", zei Hartman maandag tegen de NOS. "Als we dat niet doen, hebben we het niet verdiend en dan moeten we gewoon naar huis."

Jong Oranje heeft dinsdag in het Mikheil Meskhi Stadion alles in eigen hand. Als van medeorganisator Jong Georgië wordt gewonnen, kwalificeert Jong Oranje zich sowieso voor de kwartfinales.

Jong Georgië verraste door in de eerste twee duels met Portugal (2-0) en België (2-2) vier punten te pakken. "Ze hebben goede resultaten en staan eerste. Met het publiek erachter kan het een vervelende tegenstander zijn. Maar in principe zijn wij als team beter."

Ook Van de Looi vindt dat Jong Oranje de kwartfinales moet bereiken, maar hij benadrukt dat winnen van Jong Georgië niet alleen een formaliteit is. "Ze hebben een aantal goede spelers en een goed idee van voetbal. We mogen ze echt niet onderschatten."

Stand groep A Georgië 2-4 (+2) België 2-2 (+0) Nederland 2-2 (+0) Portugal 2-1 (-2)

Van de Looi over vol stadion: 'Dat is wel een dingetje'

Het duel met thuisland Georgië wordt waarschijnlijk in een uitverkocht Mikheil Meskhi Stadion afgewerkt. Het contrast is groot met de eerste twee wedstrijden (tegen België en Portugal), die in een kille ambiance plaatsvonden. "Mooi", vindt Van de Looi, maar hij ziet er ook nadelen in.

"In het vorige stadion kon ik vanaf de kant vrij makkelijk coachen, maar dat zal hier met zo'n 40.000 toeschouwers niet lukken", vertelde Van de Looi. "Dat is wel een dingetje. We moeten goed met elkaar blijven praten."

Hartman, die als verdediger van Feyenoord De Kuip gewend is, kijkt vooral uit naar de sfeer. "Dat geeft toch iets extra's. Vooral als je tegen het thuisland speelt en dat de meeste mensen in het stadion dan tegen je zijn."