Modric weerstaat Saoedische miljoenen en gaat voor twaalfde jaar bij Real

Luka Modric gaat nog een seizoen door bij Real Madrid. De 37-jarige middenvelder, die in de belangstelling stond van de exorbitant rijke clubs in Saoedi-Arabië, heeft in Madrid een nieuwe verbintenis getekend tot medio 2024.

Door de contractverlenging staat Modric voor zijn twaalfde seizoen bij Real, dat hem in 2012 overnam van Tottenham Hotspur. De Kroatisch international won tot dusver 23 prijzen met 'De Koninklijke', waaronder 5 keer de Champions League.

Eerder verlengde Real al de contracten van twee andere routiniers: Toni Kroos (33) en Nacho (33). Karim Benzema koos wel voor een overstap naar Saoedi-Arabië, waar hij gaat spelen voor Ittihad Club. Met Jude Bellingham, die voor ruim 100 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, deed Real deze zomer ook al een grote aankoop.

Volgens diverse media kon Modric net als Benzema een lucratief contract tekenen in Saoedi-Arabië. Het zou gaan om een salaris van 200 miljoen euro, maar dat aanbod heeft de routinier dus naast zich neergelegd.

Nog onduidelijk of Modric doorgaat bij Kroatië

De toekomst van Modric bij het Kroatisch elftal is nog wel onduidelijk. In de aanloop naar de Nations League-eindronde vertelde hij dat hij al een keuze had gemaakt, maar hij wilde niet vertellen wat zijn besluit was.

De Kroaten hopen dat de Gouden Bal-winnaar van 2018, die in september 38 jaar wordt, doorgaat tot en met het EK 2024 in Duitsland. Modric debuteerde in 2006 voor het Kroatisch elftal en leidde zijn land als aanvoerder naar WK-zilver (2018) en WK-brons (2022).