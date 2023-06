FC Eindhoven haalt Willem Weijs als opvolger van Penders terug naar Nederland

FC Eindhoven heeft Willem Weijs maandag aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De geboren Limburger is de opvolger van Rob Penders, die bij FC Utrecht hoofdtrainer Michael Silberbauer gaat assisteren.

Voor de 36-jarige Weijs betekent het een terugkeer in Nederland. Hij was afgelopen seizoen als assistent-trainer actief bij de Belgische eerstedivisionist Lommel SK. In onderling overleg werd vorige week besloten uit elkaar te gaan.

Weijs was in Nederland voor het laatst actief voor Willem II, waar hij de beloftenploeg onder zijn leiding had en assistent-trainer was. Daarvoor was hij jeugdtrainer bij PSV, Ajax en NAC Breda. Bij NAC was hij in seizoen 2019/2020 kort interim-trainer.

In het Jan Louwers Stadion in Eindhoven tekent Weijs, die naar verluidt ook in de belangstelling van ADO Den Haag stond, een contract voor twee seizoenen. Bevalt de samenwerking, dan heeft de club een eenzijdige optie om het contract met een jaar te verlengen.