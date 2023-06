Feyenoord gaat weer samenwerken met FC Dordrecht en verhuurt Bosschaart

Feyenoord blaast de samenwerking met FC Dordrecht nieuw leven in. De Rotterdammers gaan weer spelers verhuren aan de regiogenoot uit de Keuken Kampioen Divisie. Ook trainer Pascal Bosschaart wordt verhuurd aan de 'Schapenkoppen'.

Feyenoord is er voorlopig niet in geslaagd om het beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie te krijgen, zoals Ajax, PSV, FC Utrecht en AZ dat wel gelukt is. Daarom haalt de landskampioen de banden met FC Dordrecht weer aan. De twee clubs werkten in het verleden ook al samen, maar dat was geen onverdeeld succes.