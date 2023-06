Commentator Sierd de Vos niet bestraft voor 'grap' over 'knipoog-Kroaat'

Sierd de Vos hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Domagoj Vida. De verdediger, die bekendstaat als de 'knipoog-Kroaat', spande een rechtszaak tegen de commentator aan vanwege zijn uitspraken tijdens Besiktas-Ajax. De rechtbank heeft de eisen van Vida afgewezen.

Ajax speelde in november 2021 in de groepsfase van de Champions League tegen Besiktas, waar Vida destijds aanvoerder was. De Vos gaf commentaar bij Ziggo Sport en zei bij de toss: "Besiktas heeft ontheffing aangevraagd voor het meespelen van Vida. Die is namelijk zo lelijk. Normaal gesproken mag hij op dit tijdstip niet spelen, omdat er veel kinderen kijken."

Vida reageerde woedend op die uitspraken en spande een rechtszaak tegen De Vos aan. De Kroaat eiste een rectificatie en een schadevergoeding van 5.000 euro. De Vos beriep zich op de vrijheid van meningsuiting.

De rechter stelde De Vos eind februari in het gelijk, maar de uitspraak werd pas vorige week gepubliceerd. Volgens de rechter gaat het om een "grappig bedoelde opmerking", die "niet grappig is, maar misplaatst en smakeloos". "Dat is ook voldoende duidelijk voor het publiek." Vida moet de proceskosten van bijna 4.000 euro betalen.

Vida staat sinds 2011 in Nederland bekend als de 'knipoog-Kroaat'. Als speler van Dinamo Zagreb verloor hij met 7-1 van Olympique Lyonnais, waardoor Ajax op doelsaldo de Champions League misliep. In de slotfase gaf Vida een knipoog naar een speler van Olympique Lyonnais, wat de nodige verdenking van matchfixing opriep. Maar daar is nooit bewijs voor gevonden.

