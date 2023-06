Van Benzema tot Neves: deze sterren volgden Ronaldo al naar Saoedi-Arabië

Enkele maanden na de transfer van Cristiano Ronaldo is er haast geen speler die nog niet in verband is gebracht met een overstap naar Saoedi-Arabië. Een aantal sterren is al gezwicht voor het grote geld, terwijl het wachten is op meer afgeronde transfers. Een overzicht.

Karim Benzema (35) is zonder twijfel de grootste naam die deze zomer voor het Midden-Oosten koos. De spits won informatie in bij zijn oude Real Madrid-ploeggenoot Ronaldo en maakte niet veel later zijn overstap bekend. Hij draagt straks het shirt van Al Ittihad, de kampioen van het afgelopen seizoen.

Karim Benzema Vorige club: Real Madrid

Real Madrid Huidige club: Al Ittihad

Al Ittihad Transfersom: n.v.t.

n.v.t. Geschat salaris: 200 miljoen euro per seizoen

N'Golo Kanté (32) wordt bij de regerend landskampioen van Saoedi-Arabië de ploeggenoot van Benzema. De Franse wereldkampioen liep uit zijn contract bij Chelsea en zwichtte voor de oliedollars. Kanté gaat naar verluidt zo'n 100 miljoen euro per jaar verdienen.

N'Golo Kanté Vorige club: Chelsea

Chelsea Huidige club: Al Ittihad

Al Ittihad Transfersom: n.v.t.

n.v.t. Geschat salaris: 100 miljoen euro per seizoen

N'Golo Kanté met de Champions League-beker. Foto: Getty Images

Kalidou Koulibaly (32) kan komend seizoen zomaar eens tegenover Benzema komen te staan. De centrale verdediger vertrok net als Kanté bij Chelsea, waar hij pas één jaar had gespeeld. Koulibaly heeft een contract getekend bij Al Hilal, de nummer drie van het afgelopen seizoen.

Kalidou Koulibaly Vorige club: Chelsea

Chelsea Huidige club: Al Hilal

Al Hilal Transfersom: 23 miljoen euro

23 miljoen euro Geschat salaris: 30 miljoen euro per seizoen

Rúben Neves (26) wordt bij Al Hilal ploeggenoot van Koulibaly. De club uit Saoedi-Arabië legde naar verluidt zo'n 55 miljoen euro neer voor de Portugees, die daarmee de duurste uitgaande transfer van Wolverhampton Wanderers is.

Rúben Neves Vorige club: Wolverhampton Wanderers

Wolverhampton Wanderers Huidige club: Al Hilal

Al Hilal Transfersom: 55 miljoen euro

55 miljoen euro Geschat salaris: 18 miljoen euro per seizoen

Rúben Neves neemt het volgend seizoen op tegen landgenoot Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Hakim Ziyech (30), Marcelo Brozovic (30) en Roberto Firmino (31) kunnen bovenstaande sterren zomaar eens gaan volgen. Ook zij worden serieus in verband gebracht met een overstap naar de steeds groter wordende Saoedische competitie.

Wat moet je weten over de Saoedische competitie? De competitie in Saoedi-Arabië begint op 20 augustus en bestaat dit jaar uit achttien clubs. Vorig jaar waren er nog zestien clubs op het hoogste niveau actief. Naast Ronaldo, Benzema en Kanté zijn er ook nog wat voormalige Eredivisie-spelers te vinden. Denk daarbij aan onder anderen vijfvoudig Oranje-international Adam Maher en de in Venlo geboren Driess Saddiki.