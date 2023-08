Ook Neymar naar Saoedi-Arabië: deze sterren volgden Ronaldo al

Enkele maanden na de transfer van Cristiano Ronaldo is er bijna geen speler meer die nog niet in verband is gebracht met een overstap naar Saoedi-Arabië. Een aantal sterren is al gezwicht voor het grote geld. Een overzicht.

Neymar (31) is de grootste naam die de stap naar Saoedi-Arabië maakt. Hij kiest voor Al Hilal, de club die eerder al probeerde Lionel Messi en Kylian Mbappé op te pikken. Neymar maakte in Europa furore bij FC Barcelona en Paris Saint-Germain.

Neymar Vorige club: Paris Saint-Germain

Huidige club: Al Hilal

Transfersom: zo'n 90 miljoen euro

Geschat salaris: minimaal 150 miljoen euro per jaar

Karim Benzema (35) was tot de transfer van Neymar de grootste naam die deze zomer voor het Midden-Oosten koos. De spits won informatie in bij zijn voormalige Real Madrid-ploeggenoot Ronaldo en maakte niet veel later zijn overstap bekend. Hij draagt het shirt van Al Ittihad, de kampioen van het afgelopen seizoen.

Karim Benzema Vorige club: Real Madrid

Real Madrid Huidige club: Al Ittihad

Al Ittihad Transfersom: n.v.t.

n.v.t. Geschat salaris: 200 miljoen euro per seizoen

Sadio Mané (31) kan bij Al Nassr een superkoppel gaan vormen met Ronaldo. De Senegalees zwichtte al na één seizoen bij Bayern München voor de oliedollars en tekende tot de zomer van 2026 bij zijn nieuwe club. De oud-speler van Liverpool zou 39 miljoen euro per seizoen gaan opstrijken.

Sadio Mané Vorige club: Bayern München

Bayern München Huidige club: Al Nassr

Al Nassr Transfersom: 35 miljoen

35 miljoen Geschat salaris: 39 miljoen euro per seizoen

N'Golo Kanté (32) wordt bij de regerend landskampioen van Saoedi-Arabië de ploeggenoot van Benzema. De Franse wereldkampioen liep uit zijn contract bij Chelsea. De middenvelder gaat naar verluidt zo'n 100 miljoen euro per jaar verdienen.

N'Golo Kanté Vorige club: Chelsea

Chelsea Huidige club: Al Ittihad

Al Ittihad Transfersom: n.v.t.

n.v.t. Geschat salaris: 100 miljoen euro per seizoen

N'Golo Kanté met de Champions League-beker. Foto: Getty Images

Riyad Mahrez (32) kan binnenkort zomaar eens tegenover Kanté staan, met wie hij in 2016 nog de Premier League met Leicester City won. De Algerijn, die met Manchester City in juni nog de Champions League won, tekende tot de zomer van 2027 bij Al Ahli.

Riyad Mahrez Vorige club: Manchester City

Manchester City Huidige club: Al Ahli

Al Ahli Transfersom: 35 miljoen euro

35 miljoen euro Geschat salaris: 25 miljoen euro per seizoen

Foto: Getty Images

Fabinho (29) gaat op één middenveld spelen met Kanté, met voor hem spits Benzema. De Braziliaan koos na vijf seizoenen bij Liverpool - met een landstitel en een Champions League-eindzege - voor een overstap naar Al Ittihad.

Fabinho Vorige club: Liverpool

Liverpool Huidige club: Al Ittihad

Al Ittihad Transfersom: 46 miljoen euro

46 miljoen euro Geschat salaris: 10,8 miljoen euro per seizoen

Kalidou Koulibaly (32) vertrok net als Kanté bij Chelsea, waarvoor hij maar één jaar speelde. Koulibaly heeft een contract getekend bij Al Hilal, de nummer drie van het afgelopen seizoen.

Kalidou Koulibaly Vorige club: Chelsea

Chelsea Huidige club: Al Hilal

Al Hilal Transfersom: 23 miljoen euro

23 miljoen euro Geschat salaris: 30 miljoen euro per seizoen

Rúben Neves (26) wordt bij Al Hilal ploeggenoot van Koulibaly en Neymar. De club uit Saoedi-Arabië legde naar verluidt zo'n 55 miljoen euro neer voor de Portugees, die daarmee de duurste uitgaande transfer van Wolverhampton Wanderers is.

Rúben Neves Vorige club: Wolverhampton Wanderers

Wolverhampton Wanderers Huidige club: Al Hilal

Al Hilal Transfersom: 55 miljoen euro

55 miljoen euro Geschat salaris: 18 miljoen euro per seizoen

Rúben Neves neemt het volgend seizoen op tegen landgenoot Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Édouard Mendy (31) beleefde met de Champions League-winst in zijn eerste seizoen een droomstart bij Chelsea, maar belandde afgelopen seizoen op de bank en besloot zijn geluk elders te zoeken. Dat geluk hoopt hij terug te vinden bij Al Ahli, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de hoogste competitie van Saoedi-Arabië en dus ook Mahrez vastlegde.

Édouard Mendy Vorige club: Chelsea

Chelsea Huidige club: Al Ahli

Al Ahli Transfersom: 19 miljoen euro

19 miljoen euro Geschat salaris: 12 miljoen euro per seizoen

Marcelo Brozovic (30) mag zich verheugen op een samenwerking met Ronaldo. De dertigjarige Kroatische middenvelder hapte ondanks interesse van FC Barcelona toe na een aanbod van Al Nassr.

Marcelo Brozovic Vorige club: Internazionale

Internazionale Huidige club: Al Nassr

Al Nassr Transfersom: 18 miljoen euro

18 miljoen euro Geschat salaris: 30 miljoen euro per seizoen

Roberto Firmino (31) wordt bij Al Ahli ploeggenoot van Mahrez en Mendy. De Braziliaan was transfervrij nadat hij zijn contract bij Liverpool niet had verlengd. Firmino vormde bij 'The Reds' in 2019 een gouden trio met Mohamed Salah en Sadio Mané, maar moest afgelopen seizoen genoegen nemen met een reserverol.

Roberto Firmino Vorige club: Liverpool

Liverpool Huidige club: Al Ahli

Al Ahli Transfersom: n.v.t.

n.v.t. Geschat salaris: onbekend

Sergej Milinkovic-Savic (28) is ook neergestreken in de oliestaat. De Servische middenvelder was liefst acht jaar actief voor Lazio, maar gaat nu spelen voor Al Hilal.

Sergej Milinkovic-Savic Vorige club: Lazio

Lazio Huidige club: Al Hilal

Al Hilal Transfersom: 40 miljoen euro

40 miljoen euro Geschat salaris: 20 miljoen euro per seizoen

Frank Kessié (26) ruilde FC Barcelona deze zomer in voor Al Ahli, waarbij hij onder anderen Mahrez, Firmino en Mendy treft. De middenvelder werd vorig seizoen nog landskampioen met de Catalanen, maar was in Camp Nou geen basisspeler.

Franck Kessié Vorige club: FC Barcelona

FC Barcelona Huidige club: Al Ahli

Al Ahli Transfersom: 12,5 miljoen euro

12,5 miljoen euro Geschat salaris: niet bekend

Jordan Henderson (33) verkaste deze zomer naar de club waarvan zijn voormalige trainer Steven Gerrard de trainer is: Al Ettifaq. De voorbije twaalf jaar groeide Henderson uit tot een gewaardeerde én cruciale kracht van Liverpool, waarmee hij eenmaal landskampioen werd.

Jordan Henderson Vorige club: Liverpool

Liverpool Huidige club: Al Ettifaq

Al Ettifaq Transfersom: 13,9 miljoen euro

13,9 miljoen euro Geschat salaris: 21 miljoen euro per seizoen

Verder wordt er ook aan coaches getrokken. Steven Gerrard ging dus bij Al Ettifaq aan de slag en Jorge Jesus tekende bij Al Hilal.