Oranjevrouwen winnen beladen oefenwedstrijd tegen jongensteam

De Oranjevrouwen hebben zondagochtend de beladen oefenwedstrijd tegen de jongens van De Volewijckers gewonnen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker was achter gesloten deuren in Zeist met 2-1 te sterk voor de JO18-1 van de amateurclub uit Amsterdam-Noord.

Esmee Brugts zette Oranje op voorsprong, waarna De Volewijckers op gelijke hoogte kwam. Daniëlle van de Donk bezorgde Nederland uiteindelijk de overwinning. Bij Nederland kwam vrijwel de gehele selectie in actie.

Over de wedstrijd van de Oranjevrouwen tegen het jongensteam van De Volewijckers was veel te doen. De directie van de KNVB besloot de wedstrijd af te schermen voor publiek en media, uit angst voor reputatieschade bij een mogelijke nederlaag. Er zouden ook geen mededelingen over de uitslag worden gedaan.