FC Groningen presenteert trainer Lukkien: 'Het moet weer over voetbal gaan'

Dick Lukkien denkt dat FC Groningen een mooi seizoen tegemoet gaat, na het rampjaar waarin de club degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. De trainer, die zondag werd gepresenteerd in de Euroborg, wil dat het weer louter om voetbal gaat draaien.

"We kunnen weer iets moois maken van deze club", zei Lukkien, die al in maart tekende bij FC Groningen. Hij komt over van FC Emmen en woont al jaren in de provincie Groningen. Als assistent-trainer was hij eerder verbonden aan de club.

"Ik ken deze club. Het is een grote club, een volksclub. En ik ben een jongen van het volk, dus dit past bij mij. FC Groningen leeft. Om een voorbeeld te noemen: ik woon in Wildervank en daar gaat het in de supermarkt vaak over FC Groningen. Dat is een graadmeter. FC Groningen zit diep verankerd in de samenleving."

Lukkien weet wel dat er komend seizoen veel dingen beter moeten. FC Groningen is niet alleen gedegradeerd, ook waren er tal van randzaken die negatieve invloed hadden. De laatste thuiswedstrijd werd in een lege Euroborg gespeeld, omdat de club vreesde voor nieuwe ongeregeldheden met supporters.

"Het moet komend seizoen weer over voetbal gaan", benadrukte Lukkien. "Over de prachtige goals van onze nieuwe spits, Kevin van Veen. Of over een schitterende verdedigende actie. Ja, het moet weer positief zijn, maar dat gaat niet zomaar. Het vergt bloed, zweet en tranen en het vergt ook samenwerken. Ik zit hier, maar waar ik 'ik' zeg bedoel ik 'wij'.

Dick Lukkien op de tribune in de Euroborg. Foto: Pro Shots

'Deze club moet terug naar de Eredivisie'

In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van FC Groningen is promotie uiteraard de opdracht voor Lukkien, die voor drie jaar getekend heeft. "Deze club moet terug naar het niveau waar het hoort: de Eredivisie. En dat kan. Ik ben blij met de nieuwe staf, de mensen van de oude staf die er nog zijn en de spelersgroep die wij aan het formeren zijn. Samen moeten we zorgen voor binding met het achterland."

Algemeen directeur Wouter Gudde kwam ook aan het woord. Hij ziet de afgelopen weken weer mooie ontwikkelingen bij FC Groningen.

"De degradatie heeft een plekje gekregen", vertelde Gudde. "Het gaat de goede kant op als ik kijk naar het aantal verkochte seizoenkaarten. De skyboxen zijn al uitverkocht en er sluiten nog steeds nieuwe sponsoren aan. Als we de juiste dingen doen, dan hebben we een goede kans om terug te keren in de Eredivisie."

De voorbereiding van FC Groningen op het seizoen begint op 1 juli en in het weekend van 11, 12 en 13 augustus staat de eerste speelronde op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Het is voor het eerst in 23 jaar dat de Groningers niet actief zullen zijn op het hoogste niveau.