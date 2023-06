Messi kijkt met teleurstelling terug op tijd bij PSG: 'Kon me moeilijk aanpassen'

Lionel Messi heeft zondag in een interview met belN Sports teruggeblikt op zijn jaren bij Paris Saint-Germain. De Argentijn, die zaterdag zijn 36e verjaardag vierde, had moeite zich aan te passen in Parijs en spreekt van teleurstellende jaren.

"Het was erg lastig om me bij PSG aan te passen. Dat was een zeer grote teleurstelling", vertelt Messi, die twee jaar in de Ligue 1 speelde. Deze zomer maakt hij transfervrij de overstap naar MLS-club Inter Miami.

Messi tekende in 2021 bij PSG omdat hij om financiële redenen niet langer bij FC Barcelona kon blijven. Hij zag de Franse club als een goede vervolgstap.

"Ik kwam naar PSG omdat ik de club leuk vond, ik had daar vrienden in de kleedkamer. Het leek mij daarom makkelijker om mij daar aan te passen. Maar het liep heel anders door de manier van spelen, de nieuwe teamgenoten en in een nieuwe stad. Het was moeilijk voor mij en voor mijn familie."

Lionel Messi met zijn drie zoontjes voorafgaand aan zijn laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain. Foto: Getty Images

'Het niveau is beïnvloed door het WK'

In zijn twee seizoenen bij PSG pakte Messi twee landstitels, maar het grote doel, de eindzege in de Champions League, werd niet gehaald. Ondertussen zette hij bij het Argentijnse elftal wel de kroon op zijn carrière door in Qatar de wereldtitel te veroveren.

Messi denkt dat PSG door het WK minder presteerde in de afgelopen maanden. "Het is geen excuus, maar het heeft wel meegespeeld. Sommige spelers kwamen later terug en anderen raakten geblesseerd zoals Neymar. Ik denk toch dat het niveau is beïnvloed door het WK", vertelde Messi.