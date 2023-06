Van de Looi ziet sterk Jong Oranje en kijkt uit naar 'finale' tegen Jong Georgië

Coach Erwin van de Looi van Jong Oranje is erg te spreken over het spel van zijn ploeg in de EK-wedstrijd tegen Jong Portugal. Nederland speelde zaterdagavond met 1-1 gelijk en heeft daardoor kwalificatie voor de kwartfinales volledig in eigen hand.

"We hebben nu twee topwedstrijden gehad en nu krijgen we al in de poule een finale. Beter kan eigenlijk niet", zo blikte Van de Looi in gesprek met de NOS vooruit op de afsluitende groepswedstrijd van dinsdagavond tegen Jong Georgië.

Jong Oranje weet dat het na de gelijke spelen tegen Jong België (0-0) en Jong Portugal bij een overwinning op de medeorganisator zeker is van de kwartfinales. De goede uitgangspositie dankt de Europees kampioen van 2006 en 2007 aan de gelijkmaker van Brian Brobbey tegen de Portugezen.

"Die goal is natuurlijk superbelangrijk. Als je deze wedstrijd had verloren, was het redelijk opmerkelijk geweest", aldus Van de Looi, die zijn ploeg in de beginfase zag overtuigen. "Net als in de eerste wedstrijd tegen Jong België hadden we met 1-0 voor moeten komen. Maar daarna scoorden zij, terwijl ze in totaal volgens mij maar twee keer op doel hebben geschoten."

Van de Looi zag Jong Oranje in de slotfase dus langszij komen, hetgeen volgens de coach niet meer dan verdiend was. "We waren ongelooflijk dominant aan de bal."

Stand groep A: 1. Jong Georgië 2-4 (4-2)

2. Jong België 2-2 (2-2)

3. Jong Oranje 2-2 (1-1)

4. Jong Portugal 2-1 (1-3)

Brobbey ziet dat geduld Jong Oranje wordt beloond

Brobbey sloeg toe vlak voordat hij werd gewisseld voor Thijs Dallinga. Erg blij leek de Ajacied niet met zijn belangrijke treffer.