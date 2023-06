Brobbey helpt Jong Oranje aan belangrijk punt tegen Jong Portugal op EK

Jong Oranje heeft zaterdag ook zijn tweede wedstrijd op het EK Onder 21 gelijkgespeeld. Dankzij een goal van Brian Brobbey knokte de ploeg van coach Erwin van de Looi zich terug van een 1-0-achterstand tegen Jong Portugal: 1-1. Woensdag speelde Jong Oranje al gelijk tegen Jong België (0-0).

Door het gelijkspel in het Mikheil Meskhi Stadion in Tbilisi heeft Nederland alles in eigen hand: als dinsdag van medeorganisator Jong Georgië wordt gewonnen, kwalificeert Jong Oranje zich sowieso voor de kwartfinales. Aanvoerder Quinten Timber kreeg zaterdag een gele kaart en is geschorst voor de afsluitende groepswedstrijd.

De andere wedstrijd in deze poule ging tussen Jong België en Jong Georgië en eindigde in 2-2. Jong Georgië keek halverwege nog tegen een 2-0-achterstand aan. Na twee speelrondes gaat Jong Georgië zeer verrassend aan de leiding met vier punten. Zowel Jong België als Jong Oranje bezit twee punten. Hekkensluiter is Jong Portugal met één punt.

Van de Looi handhaafde in de tweede groepswedstrijd de basisploeg van afgelopen woensdag tegen België (0-0). Destijds kwam Nederland prima voor de dag in de eerste helft en ook tegen Portugal begon Jong Oranje sterk. De tweevoudig winnaar van dit toernooi leed weinig balverlies, speelde in een hoog tempo en smoorde de schaarse Portugese tegenaanvallen snel in de kiem.

Nadat Kenneth Taylor na twaalf minuten een treffer terecht zag worden afgekeurd wegens buitenspel, leek Nederland na negentien minuten alsnog op voorsprong te komen. De Portugese keeper Celton Biai redde echter fabuleus op een inzet van Brobbey.

Nog geen minuut later viel, volledig tegen de verhouding in, de 1-0 voor Portugal. Na een aanval over links schoot de geheel vrijstaande André Almeida raak. Nederland leek daarna de kluts kwijt. In aanvallend opzicht lukte er nog maar weinig, terwijl Portugal geregeld gevaar stichtte vanuit de counter.

Stand groep A: 1. Jong Georgië 2-4 (4-2)

2. Jong België 2-2 (2-2)

3. Jong Oranje 2-2 (1-1)

4. Jong Portugal 2-1 (1-3)

Brobbey reddende engel Jong Oranje

Met Wouter Burger en Milan van Ewijk probeerde Van de Looi zijn ploeg halverwege van nieuw elan te voorzien. Met een schot van buiten het zestienmetergebied dat maar net naast belandde, was Burger bijna direct verantwoordelijk voor de gelijkmaker.

Het was veelzeggend dat het grootste gevaar lange tijd moest komen van zo'n poging van afstand. Jong Oranje slaagde er nauwelijks in via combinaties tot kansen te komen tegen het al net zo povere Jong Portugal.

In de slotfase lukte het Nederland wél om de opponent terug te dringen. Eerst faalde Brobbey nog in een kansrijke situatie, maar in de 78e minuut scoorde de Ajacied van dichtbij nadat Burger een corner met zijn hoofd had verlengd.

Zowel Jong Oranje als Jong Portugal leek genoegen te nemen met een punt, al moest doelman Bart Verbruggen in de blessuretijd nog redding brengen op een inzet van de ingevallen Ajacied Francisco Conceição.