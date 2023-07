Newcastle haalt met Tonali voor 64 miljoen euro duurste Italiaanse speler ooit

Newcastle United heeft met Sandro Tonali de eerste grote aankoop van deze zomer binnen. Naar verluidt betaalt de ambitieuze Premier League-club 64 miljoen euro voor de middenvelder, die daarmee de duurste Italiaanse speler ooit is.

Tonali is de opvolger van Jorginho, die vijf jaar lang te boek stond als de duurste Italiaan ooit. Chelsea betaalde in 2018 57 miljoen euro voor de middenvelder.

De 23-jarige Tonali speelde sinds medio 2020 voor Milan, dat de middenvelder het eerste jaar nog huurde van Brescia. De veertienvoudig international kwam in Milanese dienst tot 130 wedstrijden, waarin hij zeven goals en dertien assists produceerde. In 2022 veroverde Tonali met 'I Rossoneri' de landstitel.

Tonali is ook net niet de duurste uitgaande transfer van AC Milan. Kaká is nog altijd recordhouder met zijn transfer van 67 miljoen euro naar Real Madrid in 2009.

Newcastle afgelopen jaar als vierde in de Premier League en spelen volgend seizoen in de groepsfase van de Champions League. De club hoopt met Tonali in de gelederen in beide competities hoge ogen te gooien.