Dest krijgt drie duels schorsing na opstootje met Álvarez in ontspoord duel

Sergiño Dest is voor drie wedstrijden geschorst vanwege een opstootje in de Nations League-wedstrijd van ruim een week geleden tussen de Verenigde Staten en Mexico. De voormalige Ajacied kreeg het daarin aan de stok met Ajax-speler Edson Álvarez.

Dest duwde Gerardo Arteaga in het gezicht, nadat Arteage zich aan een soortgelijke actie schuldig had gemaakt. Dest en Arteaga werden met rood bestraft door de Salvadoraanse scheidsrechter Iván Barton. Vier andere spelers kregen geel, onder wie Álvarez. De wedstrijd werd daarna kort stilgelegd vanwege homofobe spreekkoren van Mexicaanse fans.

Daarvoor was het al flink uit de hand gelopen in het Allegiant Stadium in Las Vegas. De Mexicaan César Montes kreeg rood nadat hij een Amerikaan een flinke schop van achteren had gegeven. Die actie leidde ook tot een opstootje.