Busquets weigert Saoedische aanbiedingen en volgt Messi naar Inter Miami

Sergio Busquets heeft zich vrijdag transfervrij aangesloten bij Inter Miami. De 34-jarige middenvelder wordt bij de Amerikaanse club herenigd met Lionel Messi, met wie hij jarenlang samenspeelde bij FC Barcelona.

Busquets besloot FC Barcelona deze zomer na vijftien seizoenen in de hoofdmacht te verlaten. De routinier had naar verluidt lucratieve aanbiedingen uit Saoedi-Arabië op zak, maar kiest dus voor een dienstverband in de Major League Soccer.

Busquets debuteerde in 2008 in het eerste elftal van FC Barcelona. De middenvelder won tientallen prijzen met de Catalaanse grootmacht, waaronder negen landstitels en drie keer de Champions League (2009, 2011 en 2015). Hij speelde in totaal 722 duels voor de landskampioen.

Gedurende die succesjaren werkte Busquets altijd goed samen met Messi. De Argentijnse wereldkampioen vertrok in 2021 naar Paris Saint-Germain. Na twee jaar in Parijs verkaste de aanvaller naar Inter Miami, terwijl hij eveneens kon kiezen voor een megacontract in Saoedi-Arabië.

Busquets wordt bij Inter Miami een collega van doelman Nick Marsman, die sinds 2021 in de VS speelt. De club van mede-eigenaar David Beckham is momenteel hekkensluiter in de Eastern Conference van de MLS.

