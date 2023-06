Rúben Neves levert Wolves recordbedrag op met transfer naar Saoedi-Arabië

Rúben Neves ruilt Wolverhampton Wanderers in voor Al Hilal uit Saoedi-Arabië. De Premier League-club krijgt naar verluidt 55 miljoen euro voor de 26-jarige middenvelder uit Portugal.

Wolves maakt geen melding van de exacte transfersom, maar bevestigt dat het om de hoogste uitgaande transfer uit de clubhistorie gaat. Diogo Jota was de vorige recordhouder met zijn transfer van 45 miljoen euro naar Liverpool in 2020.

Neves speelde zes seizoenen voor Wolves, dat in 2017 zo'n 18 miljoen euro aan FC Porto betaalde. Met de 41-voudig Portugees international in de gelederen promoveerde de club in 2018 naar de Premier League.

Neves produceerde in totaal 30 doelpunten en 13 assists in 253 wedstrijden voor de Engelse club. Afgelopen seizoen eindigde Wolves met aanvoerder Neves dertiende in de Premier League.

Neves volgt landgenoot Ronaldo

Al Hilal werd afgelopen seizoen derde in de Saudi Pro League. De club was eerder bezig met de komst van wereldster Lionel Messi, maar de 35-jarige aanvaller besloot zich aan te sluiten bij Inter Miami.

Neves volgt met zijn transfer naar Saoedi-Arabië het voorbeeld van zijn landgenoot Cristiano Ronaldo, die sinds januari actief is voor Al Nassr. Inmiddels zijn ook onder anderen Karim Benzema en N'Golo Kanté neergestreken in het land in het Midden-Oosten. Het Franse duo tekende bij kampioen Al Ittihad.