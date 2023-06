VS organiseren in 2025 eerste WK voor clubteams met 32 deelnemers

De internationale voetbalbond FIFA heeft vrijdag de organisatie van het nieuwe WK voor clubteams toegewezen aan de Verenigde Staten. Het evenement krijgt vanaf 2025 veel meer deelnemers: 32.

"In de Verenigde Staten zien we de ideale gastheer om als eerste dit toernooi in de nieuwe vorm gestalte te geven", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "De infrastructuur is goed en de belangstelling van de fans is enorm. We verwachten een groot succes."