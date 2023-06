Routinier Nuytinck keert na elf jaar terug bij oude liefde NEC

NEC heeft zich vrijdag versterkt met oude bekende Bram Nuytinck. De 33-jarige centrumverdediger komt transfervrij over van Sampdoria en tekent voor drie jaar bij de Eredivisionist.

Nuytinck was vanaf 2001 jarenlang actief in de jeugdopleiding van NEC. Tussen 2009 en 2012 speelde hij in totaal 77 wedstrijden in de hoofdmacht van de Nijmegenaren.