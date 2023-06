FC Groningen-fan die Jetro Willems sloeg veroordeeld tot leerstraf van 35 uur

De zeventienjarige FC Groningen-supporter die in maart linksback Jetro Willems een klap gaf, is vrijdag in Groningen veroordeeld tot een leerstraf van 35 uur, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank tegen NU.nl. De kinderrechter achtte de jongen schuldig aan mishandeling.

Er was ook een voorwaardelijke taakstraf van vijftien uur geëist, maar daar ging de kinderrechter niet in mee. In april legde FC Groningen de jongen al een stadionverbod van 21 jaar op en kreeg hij een landelijk stadionverbod van 10,5 jaar.

De jonge supporter misdroeg zich op 19 maart tijdens de thuiswedstrijd van FC Groningen in de Euroborg tegen sc Heerenveen. Willems wilde tien minuten voor het eindsignaal een ruzietje tussen supporters en stewards sussen en kreeg vervolgens een harde klap in zijn gezicht van de jongen. De fan werd meteen aangehouden en Willems deed aangifte.

"Hij heeft het betaald voetbal en FC Groningen een slecht imago bezorgd en zet aan tot geweld", zei de rechter volgens RTL Nieuws.

Jongen werd online bedreigd

De kinderrechter sprak bij de veroordeling over verzachtende omstandigheden. De jonge fan bood excuses aan, raakte zijn baan kwijt en werd online bedreigd en beledigd. Bovendien kreeg hij zelf klappen van andere supporters, nadat hij Willems had geslagen.

Het incident met Willems en de jonge supporter stond niet op zich. Bij meerdere wedstrijden van FC Groningen was het onrustig op de tribunes van de Euroborg, terwijl de club ook sportief een pijnlijk seizoen beleefde. Na 23 jaar degradeerden de Groningers uit de Eredivisie.