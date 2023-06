PEC haalt vijfvoudig Oranje-international Vermeer terug naar Eredivisie

Kenneth Vermeer keert terug in de Eredivisie. De ervaren doelman gaat voor één seizoen tekenen bij PEC Zwolle, met een optie voor nog een jaar, zo meldt de Overijsselse club vrijdag.

De 37-jarige Vermeer, die vijf interlands voor Oranje speelde, komt transfervrij over van FC Cincinnati. Hij had geen basisplaats bij de MLS-club en stond de afgelopen maanden aan de kant door blessureleed. Het contract van Vermeer bij PEC is onder voorbehoud van de medische keuring, die nog moet plaatsvinden.

Technisch directeur Marcel Boudesteyn is uiteraard blij met de komst van Vermeer, die jarenlang eerste doelman bij Ajax en Feyenoord was. "Het is heel fijn dat we met Kenneth een zeer ervaren doelman aan de selectie hebben kunnen toevoegen. Kenneth heeft een schat aan ervaring opgedaan in binnen- en buitenland waar we veel profijt van hopen te hebben", vertelt Boudesteyn op de website van PEC.

Vermeer speelde 3,5 jaar in de MLS, waar hij eerst voor Los Angeles FC speelde en vervolgens voor Cincinnati. "Het voelt goed om terug te keren in Nederland in een voor mij bekende competitie bij een nieuwe club", vertelt hij. "Ik ken PEC Zwolle als een club die staat voor verzorgd en aanvallend voetbal."

Vermeer is ook doelman van Suriname

Vermeer moet bij PEC de concurrentie aangaan met Jasper Schendelaar. De 22-jarige keeper was afgelopen seizoen eerste keus bij de Zwollenaren, die als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie terugkeren in de Eredivisie.

Ondertussen is Vermeer ook nog doelman van het Surinaamse elftal. Hij speelde in 2012, 2013 en 2015 voor Oranje en werd in 2019 voor het laatst opgeroepen. Door de in 2020 versoepelde FIFA-regels kon hij onlangs nog van land wisselen: Nederlanders met Surinaamse roots mogen voor Suriname uitkomen zonder hun paspoort in te leveren.

Suriname staat sinds september vorig jaar onder leiding van bondscoach Aron Winter. Henk ten Cate werd onlangs benoemd tot assistent-bondscoach. Ze hopen Suriname naar het WK van 2026 te loodsen.