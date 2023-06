Van de Looi vertrouwt erop dat Jong Oranje zich niet gek laat maken door Portugal

Erwin van de Looi is niet bang dat Jong Oranje zich zaterdag tijdens de tweede wedstrijd op het EK laat imponeren door Portugal. De bondscoach vindt dat veel spelers daar ervaren genoeg voor zijn.

De Portugezen begonnen het toernooi met een verrassende nederlaag tegen de leeftijdsgenoten van Jong Georgië (2-0). Ze hebben tegen Nederland een overwinning nodig om een plek in de kwartfinales in eigen hand te houden.

Het meestal temperamentvolle Portugal ligt Nederland niet. Het Nederlands elftal verloor geregeld en hield er dan vaak het gevoel aan over dat die nederlaag niet nodig was.

"Dus dat moeten ze ook vooral blijven doen. Maar ze kunnen het ook koppelen aan goed voetbal. Wij zijn daar iets anders in, wij zijn daar niet zo goed in. Wij kunnen beter focussen op het voetbal."

Van de Looi vertrouwt op de 'ervaren' jeugdinternationals in zijn selectie. "We hebben geen naïeve spelersgroep. Kijk naar Micky van de Ven", zei de bondscoach, wijzend naar de verdediger die naast hem zat.

"Hij heeft een heel seizoen in de Bundesliga achter de rug. We hebben nog wel meer jongens die over de grens hebben gespeeld. Zij zijn langzaam wel wat wijzer geworden. Ik ben benieuwd hoe ze het morgen doen. Ik heb er vertrouwen in."

Van de Ven zei dat Jong Oranje het gelijkspel in het openingsduel met België (0-0) achter zich heeft gelaten. "We hadden de wedstrijd in de eerste helft in het slot kunnen gooien, maar na rust redde keeper Bart Verbruggen ons een aantal keer. We moeten nu naar Jong Portugal kijken."