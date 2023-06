Cerný verdient transfer naar VfL Wolfsburg na topseizoen bij FC Twente

Václav Cerný heeft vrijdag een transfer naar VfL Wolfsburg afgerond. De 25-jarige buitenspeler komt over van FC Twente, waar hij afgelopen seizoen de uitblinker was.

Cerný tekent voor vier jaar bij de nummer acht van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Wolfsburg betaalt naar verluidt ongeveer 8 miljoen euro voor de Tsjech, die bij FC Twente nog een tweejarig contract had.

"Václav is een heel gevaarlijke speler, die indruk heeft gemaakt in Enschede en nog lang niet uitontwikkeld is. We zijn ervan overtuigd dat hij bij ons een volgende stap kan zetten en belangrijk voor ons kan zijn", zegt sportief directeur Sebastian Schindzielorz van Wolfsburg.

Cerný had in het begin van het seizoen geen vaste basisplaats bij FC Twente, maar was al snel onomstreden. Met 15 goals en 13 assists in 41 wedstrijden was hij van grote waarde voor de nummer vijf van de Eredivisie.

Cerný beleefde doorbraak in Enschede

Cerný debuteerde als prof bij Ajax, maar brak daar nooit door. Via FC Utrecht, waar de aanvaller ook niet echt overtuigde, belandde hij in 2020 bij FC Twente. In totaal kwam hij tot 78 wedstrijden, 22 doelpunten en 21 assists voor de landskampioen van 2010.

"Het is altijd mijn droom geweest om in de Bundesliga te spelen", zegt Cerný, die in Wolfsburg net als bij FC Twente met rugnummer 7 gaat spelen. "Ik ben heel blij dat ik volgend seizoen het shirt van Wolfsburg mag dragen."

Als speler van FC Twente maakte Cerný, die een paar keer een zware knieblessure opliep, in 2020 zijn debuut als Tsjechisch international. Inmiddels staat de teller op elf interlands, waarin hij vier keer scoorde.