Lindhout krijgt ondanks felle kritiek tweede duel toegewezen op EK onder 21

Scheidsrechter Allard Lindhout heeft vrijdag ondanks felle Italiaanse kritiek een tweede wedstrijd toegewezen gekregen bij het EK onder 21 in Georgië en Roemenië. De Nederlander fluit zaterdag de groepswedstrijd tussen Spanje en Kroatië.

Donderdag was de 35-jarige Lindhout arbiter bij Frankrijk-Italië (2-1) in het Roemeense Cluj en dat zorgde voor flink wat nasleep. De Italiaanse bondscoach Paolo Nicolato was kwaad op de scheidsrechter, omdat die in zijn ogen "veel invloed had" op het resultaat.

Nicolato verweet Lindhout dat hij de treffer van de Franse aanvaller Arnaud Kalimuendo niet afkeurde, terwijl er hands zou zijn gemaakt. In de slotfase liepen de emoties weer hoog op. Italië leek 2-2 te maken, maar volgens Lindhout en zijn assistenten was de bal niet over de doellijn. Er is bij het EK geen VAR en ook geen doellijntechnologie.

"Ik vind het heel moeilijk om nu normaal over deze wedstrijd te praten. Hoe kun je zo fluiten?", vroeg Nicolato zich hardop af.

Spanje-Kroatië begint zaterdag om 20.45 uur in Boekarest. Jong Oranje speelt zaterdag tegen Portugal zijn tweede groepswedstrijd. De aftrap in het Mikheil Meskhi Stadium in Tblisi is om 18.00 uur. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi begon het EK woensdag met een 0-0-gelijkspel tegen België.