Linksback Guerreiro maakt pikante overstap van Dortmund naar Bayern

Raphaël Guerreiro heeft vrijdag een opvallende transfer afgerond in de Bundesliga. De 31-jarige linksback verruilt Borussia Dortmund voor rivaal Bayern München.

Guerreiro koos er onlangs voor om zijn aflopende contract in Dortmund na zeven jaar niet te verlengen. De 64-voudig international van Portugal was daardoor transfervrij op te pikken.

In het afgelopen seizoen was Guerreiro nog een vaste waarde bij Dortmund, dat de titel op de laatste speeldag aan Bayern verspeelde. Hij kwam in totaal tot 224 wedstrijden, 40 goals en 50 assists namens 'BVB'.

Met de komst van Guerreiro speelt Bayern in op het vertrek van onder anderen Daley Blind, die de club na een half jaar gaat verlaten. Ook linksback Lucas Hernández wordt in verband gebracht met een transfer.

Guerreiro wordt bij Bayern herenigd met trainer Thomas Tuchel, met wie hij in het verleden al samenwerkte bij Dortmund. "Toen het telefoontje van Bayern kwam, was de keuze snel gemaakt", zegt hij. "Het is een eer om voor deze grote club te spelen en ik heb goede herinneringen aan Thomas Tuchel."

Met Dortmund won Guerreiro twee keer de DFB-Pokal en één keer de Duitse supercup. Verder was hij onderdeel van de Portugese ploeg die in 2016 Europees kampioen werd en in 2019 de Nations League won.