De Graafschap kiest voor clubman Vreman als opvolger revaliderende Poldervaart

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Graafschap heeft Jan Vreman aangesteld als trainer. De clubman is de opvolger van de van ziekte herstellende Adri Poldervaart, van wie een maand geleden afscheid werd genomen.

Poldervaart herstelt sinds februari van het guillain-barrésyndroom, een spierziekte die plotseling kan optreden. De Graafschap vond het "een ontzettend lastig besluit" om hem aan de kant te zetten, maar wil de voorbereiding op het nieuwe seizoen starten met een coach die volledig fit is.

De 57-jarige Vreman is al sinds jaar en dag verbonden aan de club. Hij speelde er zijn hele carrière en vervulde daarna verschillende functies bij de Doetinchemmers. Hij stond al vier keer voor de groep: drie keer als interim-trainer en één keer als hoofdcoach. Hij leidde de club in 2015 naar promotie.

Het technisch klankbord van De Graafschap, waartoe onder anderen Guus Hiddink behoort, vindt Vreman de ideale kandidaat. "De Achterhoek en de cirkel daaromheen heeft genoeg talent om als club een Eredivisie-waardig fundament neer te leggen, in combinatie met gerichte aankopen. We zitten nu midden in dat proces", zegt Hiddink.