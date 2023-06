Boze Mourinho trekt zich na forse schorsing terug uit UEFA-groep

AS Roma-trainer José Mourinho heeft zich per direct teruggetrokken uit de UEFA Football Board. Zijn besluit komt een dag nadat de Europese voetbalbond hem een schorsing van vier Europese wedstrijden had opgelegd vanwege wangedrag richting scheidsrechter Anthony Taylor.

"Ik dank u voor de uitnodiging om deel te nemen aan de UEFA Football Board, maar het spijt me u mede te delen dat ik per direct afstand zal doen van mijn betrokkenheid", schrijft Mourinho in een brief aan UEFA-directeur en voormalig AC Milan-voorzitter Zvonimir Boban.

De UEFA Football Board is een groep van (voormalig) spelers en trainers die hun ideeën delen om het voetbal te verbeteren. De bond hoopte ook op de inbreng van Mourinho, maar de zestigjarige oefenmeester bedankt dus voor de eer.

"De voorwaarden waar ik zo sterk in geloofde toen ik toetrad, gelden niet meer", vindt Mourinho. "Daardoor voel ik me genoodzaakt deze beslissing te nemen. Ik verzoek u vriendelijk om mijn beslissing door te geven aan president Aleksander Ceferin."

Mourinho: 'Je bent een schande'

Het feit dat Mourinho de brief richt aan Boban en niet aan Ceferin zelf, tekent volgens Italiaanse media de slechte verstandhouding tussen de twee.

Mourinho ging na afloop van de verloren Europa League-finale tegen Sevilla eind mei tekeer tegen Taylor. "Je bent een schande", riep de Portugese trainer onder meer in de parkeergarage van de Puskás Aréna in Boedapest.

Mourinho beschuldigde de Britse scheidsrechter ervan dat hij in het nadeel van zijn ploeg had gefloten. Later werd Taylor en zijn gezin op het vliegveld van Boedapest belaagd door de aanhang van AS Roma.